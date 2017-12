ROMA – Se Ignazio Moser ha trovato l’amore con Cecilia Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip, anche la sua ex fidanzata sembra pronta a voltare pagina. La bella Virginia Stablum, che si è lasciata con Moser circa 5 mesi fa, approda alla trasmissione Uomini e donne di Maria De Filippi come corteggiatrice di Nicolò Brigante.

Anna Rossi sul quotidiano Il Giornale scrive che nel pomeriggio del 5 dicembre Virginia è apparsa tra le corteggiatrici del programma condotto dalla De Filippi e da subito ha spiegato di essere la ex fidanzata di Ignazio Moser ed è stata tempestata di domande:

“La ragazza ha da subito spiegato di essere la ex fidanzata di Ignazio e, tempestata di domande, ha rivelato che la loro relazione è finita circa 4 mesi fa, ossia poco prima che l’ex ciclista entrasse nella casa del Gf Vip.”Io non volevo fare nomi, l’avevo detto alla redazione – dice la ex di Ignazio Moser -. La relazione è finita, penso, quattro-cinque mesi fa. Per me è il passato. È finita perché abbiamo capito che siamo due persone completamente diverse e che vogliamo cose diverse. È un ragazzo che deve ancora trovare la sua strada. Io mi distacco da lui, è una persona verso la quale non ho interesse”.

E dopo le parole di Virginia, Gianni Sperti ha colto la palla al balzo per ironizzare sulla tanto discussa agenda nella quale Ignazio classifica le donne con cui consuma rapporti. E domanda: “Ma vi siete lasciati perché ti ha dato solo una stella?”.Ma la Stablum – giustamente – non risponde”.