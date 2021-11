Virginio Simonelli chi è: fidanzata o moglie, figli, vita privata, età, peso e altezza del cantante ex Amici di Maria De Filippi

Chi è Virginio Simonelli: fidanzata o moglie, figli, vita privata, età, peso e altezza del cantante ex Amici di Maria De Filippi. Il cantante sarà tra i concorrenti della puntata odierna di Tale e quale show, in prima serata su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Virginio

Virginio Simonelli, conosciuto solo come Virginio, è un cantautore italiano. E’ nato il 31 gennaio 1985 (età 36 anni), Fondi. E’ alto 175 cm per un peso forma di 65 kg.

La fidanzata o moglie, i figli, la vita privata di Virginio

Diciamo subito che è molto riservato. Infatti non parla praticamente mai della sua vita privata né in televisione, né sui social network. Ma da quello che si intuisce seguendolo, dovrebbe essere single. Non dovrebbe essere sposato e non dovrebbe avere figli.

La carriera di Virginio

Virginio Simonelli, conosciuto solo come Virginio, è un cantautore italiano. E’ un ‘prodotto’ di Amici di Maria De Filippi. Nel senso che è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione al talent show di Mediaset. Ha vinto l’edizione 2011 di Amici.

Ha debuttato nel 2006 partecipando al Festival di Sanremo nella categoria giovani con il brano Davvero. Pubblica poi con Universal Music il suo primo album Virginio e firma con Sony Music un contratto come autore.