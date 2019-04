ROMA – Siparietto comico a La Vita in Diretta. Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, storici conduttori del programma del pomeriggio di Rai Uno, hanno parlato di barzellette e ne hanno anche raccontata qualcuna, suscitando l’ilarità del pubblico.

La coppia, dopo un periodo di incomprensioni, sembra aver ritrovato l’armonia, almeno in studio. Durante la puntata del programma di infotainment andata in onda lunedì 8 aprile i due presentatori hanno dedicato uno spazio a “L’arte della barzelletta”. Tra gli ospiti presenti in studio per parlare dell’argomento anche l’attrice e insegnante di recitazione e dizione Fioretta Mari ed il comico e barzellettiere Uccio De Santis.

Francesca Fialdini, che in una recente intervista ha difeso il programma dai bassi ascolti, ha esordito con una barzelletta sul suo mestiere di presentatore: “Che cosa fanno due conduttori in mare?”, ha domandato. “Vanno in onda!”, ha poi esclamato, tra le risate degli ospiti.

Non ha fatto altrettanto ridere la barzelletta di Timperi: “E cosa fa un giravite sul televisore?”, ha domandato. “‘A vita’ in diretta”, la risposta. Ma il gioco di parole dialettale non è piaciuto molto, e così il conduttore si è difeso. La battuta, ha detto, era stata scritta dai suoi autori. (Fonte: La Vita in Diretta)