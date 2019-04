ROMA – “Ho sognato la bambina che è morta ascoltando la mia canzone”: la cantante Ivana Spagna ha raccontato il suo ultimo incontro con il paranormale durante la puntata de La Vita in Diretta andata in onda l’11 aprile.

Durante il talk show pomeridiano di Rai Uno si parlava proprio di comunicazioni dall’aldilà e, come spiegato dal conduttore Tiberio Timperi, Ivana Spagna era presente come ospite proprio per parlare non della sua attività come cantante, ma delle sue esperienze mistiche, raccontate anche in un libro. Ivana Spagna, infatti, sostiene di vedere presenze e di fare sogni premonitori con familiari deceduti.

A La Vita in Diretta ha anche raccontato la storia di una bimba morta mentre ascoltava una sua canzone e del sogno che ha fatto: “Era il 19 agosto, vedo (in sogno, ndr) mia nonna con vicina una bimba bellissima: con la carnagione chiara, capelli scuri, fiocco bianco in testa e occhi azzurri (…) e io vedo che ha una gobbetta sul naso”. Il giorno dopo la cantante ha avuto un concerto, ma prima di salire sul palco ha incontrato una donna che le ha confidato di aver perso la figlia mentre ascoltava il suo brano Come il cielo. A quel punto Ivana Spagna ha capito che si trattava della bimba sognata, e così era. (Fonte: La Vita in Diretta)