ROMA – Lorella Cuccarini in lacrime ha annunciato che Anna Molli, ospite de La vita in diretta solo il giorno precedente, è morta per la grave malattia contro cui lottava. La donna era stata ospite della Cuccarini per denunciare la truffa subita da un imprenditore. “Anna non ce l’ha fatta”, ha detto Lorella tra le lacrime.

La Molli era stata ospite di Lorella e di Alberto Matano per raccontare la truffa subita da un imprenditore, che le aveva chiesto soldi per aiutare un figlio malato, che però non esisteva. La donna, affetta da neoplasia mammaria, aveva raccontato: “Io per 8 anni vivo la mia battaglia da sola, ma non nel lato pietista: ero forte, riuscivo a sostenere tutto il dramma di questa situazione. Ad un certo punto sei così solo che se incontri qualcuno che dice di aver bisogno di aiuto, ci credi”.

E aveva aggiunto: “A lui interessano solo i soldi: è bravo, capisce qual è il punto di difficoltà. Nel mio caso si è finto un padre distrutto con una bambina morta di cancro, rincarando la dose aggiungendo anche il fratello, che subisce un trauma tremendo. Lui non si ferma più: lui sa tutto, sa che stai morendo, sa tutto. L’unica cosa che gli interessa sono i soldi”.

Poi il 20 febbraio l’annuncio della Cuccarini, che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Anna non ce l’ha fatta, proprio ieri ha lanciato il suo grido di aiuto a La vita in diretta. Mandiamo un abbraccio a tutti i famigliari e ci prendiamo l’impegno che tutti i risparmi di una vita di questa donna possano tornare alla sua famiglia come voleva Anna”. (Fonte Rai)