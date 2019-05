La Vita in Diretta, Manuela Arcuri contro Ballando con le Stelle: "I giudici..."

ROMA – Intervistata da “La Vita in Diretta”, Manuela Arcuri se l’è presa con “Ballando con le Stelle”. La Arcuri, eliminata dal programma, proprio non è riuscita nell’impresa, non certo facile, di convincere i temibili giudici del programma di “Rai Uno”: “Le critiche sono tutte costruttive quindi io le accetto, non essendo una ballerina ed essendo lì per imparare. Mi è dispiaciuto quando hanno detto che non riesco a mettere la mia personalità all’interno del ballo e non riesco ad essere così femminile e sensuale come potrei essere nella vita”.

“A ‘Ballando con le Stelle’ – le risponde la conduttrice Francesca Fialdini – qualcuno ha osato mettere in dubbio il tuo fascino. Onestamente come donna tu mi piaci molto, come Manuela mi piaci molto e mi sta arrivando molto la tua persona