Simona Ventura e la battuta che gela i conduttori di La Vita in Diretta

ROMA – Simona Ventura è stata intervistata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini durante la puntata de La Vita in diretta del 3 aprile. La conduttrice ha esordito con una battuta che ha fatto calare il gelo in studio, alludendo alle loro discussioni delle prime puntate: “Mi piceva molto questa litigarella”.

La Ventura parlando della sua esperienza di ritorno in Rai per il programma The Voice ha esordito con una battuta poco carina nei confronti dei due conduttori: “Vi seguo dalla prima puntata, dove avete avuto dei diverbi. Mi piaceva molto questa litigarella, dovete ricominciare perché era molto divertente”.

A rispondere ironicamente, dopo un primo momento di imbarazzo in studio, è stata la Fialdini: “Noi non abbiamo mai smesso”. Dal canto suo Timperi, che da mesi nega la tensione con la collega Francesca sostenendo che sia una invenzione dei social network, ha commentato: “Oggi basta un minimo gesto e il giorno dopo”.