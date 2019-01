ROMA – Tiberio Timperi parla di Sanremo e si rende protagonista a La vita in diretta di una gaffe proprio sulla manifestazione canora dell’Ariston. Il conduttore parla con i suoi ospiti dei concorrenti e cita come la più giovane cantante che abbia mai calcato quel palco Anna Tatangelo, che si esibì quando aveva 16 anni. Timperi però dimostra di essersi dimenticato a chi spetta il vero primato, cioè ad Alina, la 12enne scelta nel 2003 da Pippo Baudo per esibirsi.

Il Festival di Sanremo 2019 partirà il prossimo martedì 5 febbraio sotto la direzione di Claudio Baglioni e con la conduzione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Parlando del festival con i suoi ospiti Pino Strabioli e Silvana Giacobini, Timperi ha fatto delle ipotesi sull’artista più giovane che abbia mai calcato il palco dell’Ariston. “In assoluto chi è stata o è stato il più giovane a Sanremo?”, ha chiesto Tiberio Timperi. Strabioli ha risposto “io forse penso lei…” (riferendosi alla Tatangelo), mentre il padrone di casa ha ipotizzato Luis Miguel.

Strabioli ha ricordato che Luis Miguel aveva solo 14 anni quando ha partecipato al festival, mentre Gigliola Cinquetti ha debuttato con “Non ho l’età” a 16 anni, stessa età che aveva la Tatangelo nel 2002. Strabioli e Timperi ha quindi ‘eletto’ la cantante donna più giovane di sempre al festival. In realtà, l’artista più giovane di tutti i tempi in gara a Sanremo rimane Alina, la 12enne che arrivò al secondo posto nella categoria Giovani dopo Dolcenera. Una gaffe per il conduttore e i suoi ospiti, ma decisamente perdonabile.