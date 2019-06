ROMA – La Vita in Diretta ha chiuso la stagione con l’ultima puntata di venerdì 15 giugno, tra le voci di un cambio alla conduzione del programma Rai. E Tiberio Timperi si lascia andare ad un gestaccio a colei che potrebbe prendere, secondo indiscrezioni, il suo posto, ovvero Lorella Cuccarini.

Il gesto, non è chiaro se volontario o meno, è stato notato da uno spettatore che lo ha subito stigmatizzato sui social. “E’ solo un caso che Timperi proprio mentre nomina Lorella Cuccarini fra le presenze di Ballata per Genova si tocca la guancia con il medio, è solo un caso”, ha scritto l’utente.

Da alcuni giorni, infatti, circolano le voci secondo cui la ex showgirl di Pippo Baudo potrebbe condurre il programma Rai insieme ad un altro ex volto della tv pubblica: Milo Infante.

Forse anche proprio per questo addio Francesca Fialdini, che ha affiancato Timperi nonostante i rapporti non proprio ottimi tra i due, è scoppiata in lacrime durante l’ultima puntata della stagione. Poco importa che gli ascolti siano cresciuti, e che il programma abbia ottenuto una media di share del 14,50%, in crescita di un punto percentuale rispetto alla stagione precedente, per la prima volta in cinque anni. Per Timperi e Fialdini la stagione sembra davvero finita. (Fonte: La Vita in diretta)