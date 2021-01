Vita in Diretta, l’inviata in collegamento fa il dito medio. Ecco cosa è successo alle spalle di Alberto Matano

A La Vita in Diretta l’inviata, pensando probabilmente di non essere in onda, ha fatto per ben due volte il dito medio verso qualcuno.

Ma andiamo con ordine. Tutto è avvenuto durante la puntata di ieri, quindi giovedì 14 gennaio.

In studio si stava parlando di don Umberto, il parroco di Scicli che si è vaccinato contro il Covid prima del dovuto.

Il conduttore del programma, Alberto Matano, ha mandato poi in onda il filmato nel quale il parroco si giustifica dicendo di essere ultraottantenne e con patologie.

Vita in Diretta, l’inviata in collegamento fa il dito medio

Al rientro in studio il misfatto. Mentre Matano riprende a parlare, alle sue spalle si vede l’inviata prendersela con qualcuno facendo il dito medio.

Cos’è successo? Evidentemente qualcuno deve aver infastidito la povera inviata della Vita in Diretta. Inviata che, forse non sapendo di essere in onda alle spalle di Matano, ha reagito col dito medio.

E Matano? Come ha reagito? Bisogna ammettere che Matano ha reagito con grande professionalità cercando di far finta di nulla e continuando con il racconto in studio della vicenda.

Di certo però le immagini dell’inviata col dito medio faranno il giro dei social e non solo. (Fonte: La Vita in Diretta)