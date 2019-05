ROMA – Nunzia De Girolamo conduttrice in Rai? La politica di Forza Italia potrebbe stupire ancora dopo la sua partecipazione allo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle.

La ex ministra è intervenuta a La Vita in Diretta e ha risposto senza remore alle domande di Tiberio Timperi e di Anna Pettinelli, ospite del programma pomeridiano in onda lunedì 06 maggio.

Incalzata proprio dalla Pettinelli, opinionista a La Vita in Diretta, la De Girolamo ha confermato che da diverso tempo le sono arrivate proposte di conduzione. “Diventerai una presentatrice affermata in tv, ti sono arrivare offerte?”, le ha domandato Anna Pettinelli. E la moglie di Francesco Boccia ha risposto: “Ma da un po’! Diciamo che è da un annetto che mi arrivano proposte in questo senso… Sono abituata a stupire me stessa, tutto può succedere”.

A quel punto è intervenuto Timperi, che le ha domandato: “Se deve succedere, approfondiamo, sulla Rai, su Mediaset o su La 7?“. E l’ex deputata ha risposto anche in questo caso molto schiettamente: “Scusate ma io gioco in prima classe, la prima classe è la Rai”.

Durante il collegamento con La Vita in Diretta Nunzia De Girolamo è tornata anche sulle critiche che le sono state rivolte allo show di Milly Carlucci dal giurato Guillermo Mariotto, che la aveva definita una “pasta scotta”: “Mariotto sostiene che io sia una pasta scotta, lui a me sembra una pasta scaduta ormai!”. (Fonte: La Vita in Diretta)