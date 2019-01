ROMA – A La Vita in Diretta sta andando in onda un’intervista al Presidente della Camera Roberto Fico. Il microfono smette però di funzionare improvvisamente e la conduttrice Francesca Fialdini si innervosisce. La conduttrice della trasmissione di punta di Rai Uno appare molto stizzita per l’imprevisto: “Non è possibile!” sbotta, pretendendo di protrarre il collegamento fino a che il politico M5s non fosse riuscito a concludere il concetto.

L’intervista è sul terzo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni. Il Presidente della Camera sta ricordando il giovane ricercatore e parla della necessità di ottenere verità e giustizia. Ad un tratto, il suo microfono comincia a funzionare ad intermittenza.

La Fialdini appare a dir poco infastidita: “Ma come è possibile perdere le parole in questo momento! Mi perdoni Presidente, può ripetere l’ultima frase? Mi scusi, abbiamo avuto problemi di audio…” Niente da fare: pochi secondi più tardi, proprio mentre Fico tenta di riprendere il filo del discorso, il problema si ripresenta.

A quel punto la conduttrice sbotta: “Non è possibile! E’ incredibile (…) Io vado avanti con questo spazio finché non si conclude questo concetto. Chiedo scusa agli autori ma io vado avanti, perché questa è una delle pagine su cui dobbiamo fare verità ed è importante la voce delle istituzioni. Roberto Fico ha sposato questa causa fin dall’inizio e quindi è giusto che concluda il suo ragionamento”.

Fortunatamente il collegamento audio viene ripristinato ed il Presidente della Camera ha concluso il suo intervento sul ricercatore italiano morto in Egitto ringraziando la conduttrice.