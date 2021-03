E’ morto a causa del Covid Roberto Bicocchi, il padre di Stefano Bicocchi, in arte Vito, entrambi protagonisti del programma di cucina del Gambero Rosso Vito con i suoi. I due, in compagnia della mamma di Vito e del nipote Lorenzo, ogni giorno proponevano ricette tipiche emiliane e non solo.

Roberto e Vito Bicocchi, l’annuncio sui social

“Buongiorno, ho una brutta notizia Papà Roberto ci ha lasciati. Questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così, ciao Papà”. Questo quanto scritto sui social da Vito Stefano Bicocchi. Un post ripreso dalla pagina Facebook del Gambero Rosso che scrive “Un forte abbraccio e condoglianze a Vito e a tutti i suoi cari. Un grande papà, un grande nonno e un grande uomo. Ciao Roberto“.

Vito Bicocchi e la serie di cucina sul Gambero Rosso

Vito con i suoi è un programma televisivo in onda su Gambero Rosso Channel dal 2013. Stefano Bicocchi, in arte Vito, e la sua famiglia: papà Roberto, mamma Paola e il nipote Lorenzo invitano ad entrare in casa loro, nella loro cucina, e propongono le ricette della vera tradizione bolognese, ma anche quelle tipiche e più conosciute della cucina tradizionale regionale che realizzano con il tocco scanzonato e buongustaio delle famiglie emiliane.