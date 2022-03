Vito Coppola chi è: moglie, figli, vita privata, Arisa, età, peso, altezza, Il Cantante Mascherato, Ballando con le Stelle e carriera del ballerino

Chi è Vito Coppola: moglie, figli, vita privata, Arisa, età, peso, altezza, Il Cantante Mascherato, Ballando con le Stelle e carriera del ballerino. Vito è tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In. La puntata del 27 marzo andrà in onda dalle ore 14.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Vito Coppola

Il ballerino è nato ad Eboli nel 1992 e ha 28 anni. Non abbiamo informazioni precise sul suo peso e sulla sua altezza ma sicuramente è in una forma fisica smagliante dato che lavora in televisione come ballerino.

La moglie e i figli, la vita privata di Vito Coppola

Partiamo dal presupposto che non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservato. Secondo Novella2000.it, avrebbe una relazione sentimentale con Valentina Sica. Secondo altre riviste di gossip, invece, sarebbe fidanzato con la cantante Arisa (conosciuta nel corso di Ballando con le Stelle). Non dovrebbe essere sposato e non dovrebbe avere figli.

La carriera di Vito Coppola

Vito è un ballerino di livello internazionale ma ha raggiunto la popolarità grazie alle partecipazioni ai seguenti programmi televisivi: Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato su Rai 1. Milly Carlucci ha deciso di puntare sulla sua bravura come ballerino in entrambe le trasmissioni televisive che conduce.