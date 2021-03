Vittoria Ceretti chi è: Sanremo 2021, fidanzato, marito, età, carriera, vita privata, figli della top model e conduttrice televisiva. Vittoria Ceretti condurrà, insieme ad Amadeus, la puntata del mercoledì del Festival di Sanremo 2021.

In un primo momento, era stata scelta con riserva perché la puntata del mercoledì l’avrebbe dovuta condurre Naomi Campbell. Poi Naomi ha dato forfait per paura del Covid e Vittoria Ceretti è stata promossa come ‘titolare’.

Vittoria Ceretti chi è: Sanremo 2021, fidanzato, età, marito, vita privata, figli della top model e conduttrice televisiva

Vittoria Ceretti è nata il 7 giugno 1998 (età 22 anni). Nonostante la giovane età, la top model è già sposata. Ha sposato Matteo Milleri, co-fondatore dei Tale of Us, il celebre duo di deejay. Quindi la Ceretti non ha un fidanzato ma bensì un marito. Al momento, non hanno ancora figli.

Come detto, è un talento emergente del mondo della televisione. Infatti fino ai 20 anni si è dedicata soprattutto al lavoro di top model. Sanremo 2021 sarà la sua prima grande esperienza come conduttrice televisiva.

Vittoria Ceretti chi è: Sanremo 2021, carriera della top model e conduttrice televisiva

Come detto, la conduttrice di Sanremo 2021 ha lavorato soprattutto come top model quindi riporteremo di seguito, a livello schematico, le campagne pubblicitarie che l’hanno vista protagonista.