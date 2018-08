ROMA – Vittoria Deganello e Mattia Marciano si sono lasciati. I due, conosciutisi a Uomini & Donne, non stanno più insieme e a dare la notizia su Instagam è stata la stessa Vittoria [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“Al momento non stiamo assieme – ha fatto sapere ai suoi follower – Io sto da sola, come lui sta da solo. I motivi sono tanti, troppi. Ci metterei più di 24 ore a spiegarvi tutte le motivazioni per cui la situazione è quella che è, ovvero tante incomprensioni, punti di vista diversi, modi di pensare totalmente diversi, senza mai nulla di risolto. Non entro nei particolari perché è poco carino e rispettoso sia nei miei confronti che nei suoi e niente… mi sembrava giusto rendervi partecipi della situazione attuale! Probabilmente sono stata poco chiara, ma non posso perché in realtà non ce l’ho la chiarezza neanche io”.