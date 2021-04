Vittoria Puccini chi è, età, altezza, figlia con Alessandro Preziosi, fidanzato, Instagram, vita privata

Vittoria Puccini, chi è l’attrice protagonista de La Fuggitiva su Rai 1. Sulla vita privata di Vittoria Puccini ci sono molte curiosità, tra cui la figlia, avuta con un famoso attore.

Vittoria Puccini chi è: età, altezza, famiglia, vita privata, cugina La Pina

Vittoria Puccini è nata a Firenze il 18 novembre 1979. La sua età attuale è dunque di 41 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La sua altezza ufficiale è di 1,75 metri.

Per quanto riguarda la famiglia e la vita privata di Vittoria Puccini, abbiamo diverse informazioni. I suoi genitori sono Giusto Puccini, professore ordinario di diritto pubblico, e Laura Morozzi, insegnante elementare. Vittoria ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Ginnasio Michelangelo di Firenze e, in seguito, si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, dove però non ha dato alcun esame.

Vittoria Puccini è cugina (dalla parte materna) di Orsola Branzi. Orsola altri non è che la famosa conduttrice radiofonica La Pina. Altra cugina celebre (sempre da lato materno della famiglia) è Sofia Viscardi, youtuber e scrittrice milanese.

Vittoria Puccini, la figlia Elena con Alessandro Preziosi, il nuovo fidanzato Fabrizio Lucci

Vittoria Puccini ha una figlia di quasi 15 anni, Elena Preziosi. Il papà di Elena è Alessandro Preziosi, attore che ha avuto una lunga storia con Vittoria. Elena è nata il 16 maggio 2006 a Firenze. Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi sono stati insieme dal 2004 al 2010. Dopo essersi lasciati, hanno comunque mantenuto buoni rapporti, proprio in nome della figlia. I due attori si erano conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa.

Tempo fa, fu proprio Vittoria, durante un’intervista, a spiegare perché tra loro fosse finita: “Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”.

Oggi Vittoria ha un nuovo fidanzato, il direttore della fotografia Fabrizio Lucci. L’attrice ne aveva parlato anche in una intervista a Domenica In: “Io sono felice della mia vita con Fabrizio, senza riserva”.

Vittoria Puccini Instagram

Vittoria Puccini ha un profilo Instagram ufficiale. Profilo su cui pubblica quasi esclusivamente foto che hanno a che fare con la sua vita lavorativa. Esiste anche un profilo Instagram fondato dai suoi fan.