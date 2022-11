Vittoria Puccini chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera. L’attrice Vittoria Puccini è ospite oggi 27 novembre del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30. L’attrice presenta con il collega Claudio Bisio il film Vicini di casa, al cinema dal 1 dicembre.

Dove e quando è nata, età, biografia di Vittoria Puccini

Vittoria Puccini è nata il 18 novembre del 1981 a Firenze. Ha 41 anni. Dopo essersi diplomata al liceo classico, si iscrive all’università con l’obiettivo di laurearsi in giurisprudenza. Si accorge però che non è la sua strada. Mentre lavora come modella, si trasferisce a Milano per provare a sfondare nel mondo del cinema. Debutta al cinema nel ruolo di Gaia per il film Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini. Un anno dopo appare anche nella miniserie per la televisione La Crociera e nel 2002 torna sul grande schermo con Paz!.

Marito, figli, Instagram, vita privata di Vittoria Puccini

L’attrice è stata legata ad Alessandro Preziosi dal 2004 al 2011. Il colpo di fulmine tra i due attori è scattato sul set di Elisa di Rivombrosa e dalla loro storia d’amore è nata la figlia Elena. Ha avuto una relazione di due anni con l’attore Claudio Santamaria. Attualmente è felicemente fidanzata con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci, più grande di lei di 20 anni. Profilo Instagram: @vittoriapucciniofficial.

La carriera di Vittoria Puccini

L’attrice raggiunge il successo nel 2003 con la serie tv di Canale 5 Elisa di Rivombrosa. Nel 2010 è invece nel cast di Baciami ancora di Gabriele Muccino, che la porta a vincere il Golden Goble Award alla 13ª edizione del Festival Internazionale del Film di Shanghai come migliore attrice protagonista. Partecipa anche ad altre serie tv come quella del 2007 La Baronessa di Carini. Nel 2009 prende parte alle serie tv Tutta la verità e l’anno successivo in C’era una volta la città dei matti. Nel 2019 veste invece i panni di Monica per la serie tv Rai Mentre ero via. Nel 2021 è protagonista della miniserie La fuggitiva.