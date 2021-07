Vittoria Schisano chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Fabrizio Vannucci, fidanzati, vita privata, Instagram, Un posto al sole, biografia e carriera. L’attrice Vittoria Schisano è ospite questa sera 2 luglio del programma Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani è in onda su Rai2 dalle 23.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Vittoria Schisano

Vittoria Schisano è nata con il nome Giuseppe l’11 novembre del 1983 a Pomigliano d’Arco, Napoli. Ha 37 anni. E’ alta 180 cm. Cresce a Pomigliano d’Arco per poi trasferirsi a Roma per studiare recitazione. Dopo aver studiato teatro fa il suo esordio nel 2005 nel film televisivo Mio figlio, ruolo che riprende nel 2010 per la serie televisiva Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi. Nello stesso anno riceve in Campidoglio il premio come attore rivelazione alla 40ª edizione di Giornata d’Europa.

Nel 2011 rivela di aver intrapreso un percorso per cambiare sesso. Dopo averlo completato in poche settimane, prende il nome Vittoria. Profilo Instagram: vittoria_schisano.

Fabrizio Vannucci, fidanzati, vita privata di Vittoria Schisano

La Schisano è stata legata al broker Fabrizio Vannucci. Lei annunciò l’intenzione di sposarsi ma a Domenica Live dichiarò: “Sono single. Stavamo andando troppo di fretta. Ma diciamolo, sono su piazza. Chiamiamo la De Filippi, trovatemi un fidanzato”. Al termine della relazione con Vanucci conosce un uomo di nome Donato e i due sembrano essere fidanzati.

La carriera di Vittoria Schisano

L’attrice appare in film come Tutto tutto niente niente e Outing – Fidanzati per sbaglio.

Nel 2016 è la prima donna che ha fatto un percorso di transizione ad apparire sulla copertina dell’edizione italiana di Playboy. Partecipa nello stesso anno a Ciao Darwin Awards come madrina.

Nel 2017 pubblica il suo primo libro autobiografico La Vittoria che nessuno sa. E’ ospite fisso nel 2018 della quarta edizione di Matrix Chiambretti. Dal 2018 al 2019 è in scena al Salone Margherita di Roma nello spettacolo teatrale Femmina!.

E’ tra i protagonisti nel 2019 del film Nati 2 volte. Nello stesso anno entra a far parte del cast della serie televisiva Un posto al sole, dove interpreta il ruolo di Carla Parisi. Prende parte nel 2020 alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle, in coppia con il ballerino Marco De Angelis. Nello stesso anno presta la sua voce nel ruolo della ragazzina trans Natalie, uno dei personaggi inediti introdotti dalla quarta stagione di Big Mouth.