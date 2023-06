Vittorio Brumotti, chi è lo storico inviato di Striscia la Notizia

Vittorio Brumotti è un personaggio televisivo molto conosciuto in Italia, soprattutto grazie alla sua partecipazione dal 2008 al programma Striscia la Notizia. Lo storico inviato di Striscia non è solo un volto noto della televisione ma anche un campione di bike trial. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata di Brumotti.

Dove e quando è nato, età, biografia di Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti è nato il 14 giugno del 1980 a Finale Ligure, in provincia di Savona. Ha 43 anni. Nato da padre ligure e madre calabrese, Brumotti a undici anni comincia a praticare bike trial, ossia un particolare tipo di ciclismo nel quale chi lo pratica, durante un percorso a ostacoli, non deve poggiare i piedi a terra. Grazie a questa sua passione e dedizione per questo sport, tra il 2008 e il 2010 ha conquistato sette Guinness World Records.

Fidanzata, Instagram, dove vive e vita privata

Brumotti è stato fidanzato con Roberta Armani, nipote dello stilista. Nel 2012 si lega sentimentalmente all’ex velina di Striscia La Notizia Giorgia Palmas. Il loro rapporto termina nel 2017. L’attuale fidanzata di Brumotti è Annachiara Zoppas, figlia di Enrico Zoppas, presidente del gruppo San Benedetto. Brumotti vive a Milano. Seguitissimo sui social, il suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di follower: brumottistar.

La carriera di Vittorio Brumotti

Dal 2008 Brumotti è uno degli inviati di Striscia la Notizia. Storico ormai il suo celebre motto “Abbombazza”, utilizzato per il programma. Spesso durante i suoi servizi l’inviato ha subito aggressioni. Nel 2017, per esempio, è stato minacciato con spari di pistola e il lancio di un mattone durante un servizio sullo spaccio di droga nel quartiere San Basilio di Roma.

Tra i diversi record di Brumotti nel bike trial c’è quello in Sardegna, sulla sommità della guglia naturale di Punta Caroddi: sul picco a circa 150 metri sul livello del mare, Brumotti ha effettuato 71 saltelli solo sulla ruota posteriore.

