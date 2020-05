Vittorio Brumotti a Cinisello Balsamo. Le minacce: “Ti mangio il cuore…”

ROMA – Nuovo servizio per Vittorio Brumotti.

L’inviato di Striscia la Notizia questa volta è andato a far visita, con la sua bici, agli spacciatori di Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo.

Vittorio Brumotti, come sempre in questo periodo, ha effettuato il suo lavoro in solitaria, senza cameraman di supporto. Insomma: solo con la sua bici e la sua telecamera.

E, come sempre, Brumotti non è stato accolto benissimo dagli spacciatori della zona.

“Ti mangio il cuore, infame” grida qualcuno di loro. Qualcun altro, come al solito, ha tentato di lanciargli contro qualche oggetto dalle finestre.

Preoccupato, alla fine l’inviato ha chiamato i carabinieri.

Il format di Brumotti ormai è un format collaudato.

Da solo, in questo periodo di quarantena, l’inviato di Striscia va con la sua bici nelle piazze di spaccio italiane.

Piazze di spaccio in cui forse un controllo maggiore da parte dell’ordine sarebbe utile.

Possibile che nel 2020, tra l’altro in piena pandemia, chiunque possa fare la qualsiasi senza nessun problema? Forse sì.

E’ possibile.

Possibile che nel 2020, sempre in piena pandemia, nessuno riesce a controllare la situazione in questi quartieri? Possibile.

Brumotti, questo è sicuro, continuerà intanto nel suo giro nelle piazze di spaccio italiche. (Fonte: Striscia La Notizia).