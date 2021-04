Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia aggredito al Quarticciolo (Roma). Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizia, è stato vittima di una aggressione nel rione del Quarticciolo a Roma, insieme a due membri della troupe.

Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia aggredito al Quarticciolo (Roma)

Un gruppo di persone delle case popolari del quartiere li ha malmenati, per loro tanta paura ma solo qualche escoriazione. E il conto dei danni per la devastazione di macchine da presa e furgone.

Brumotti stava girando da qualche giorno in zona per documentare lo spaccio di droga alla luce del sole tra i palazzi del Quarticciolo. Non è la prima volta che Brumotti viene aggredito in situazioni analoghe.

Sui social ha raccolto adesioni e contestazioni. Ieri il copione si è ripetuto. Da una parte chi loda il coraggio dell’inviato che entra i bicicletta nei quartieri abbandonati dalle istituzioni.

Dall’altra, chi depreca la denuncia spettacolo del giornalista a caccia di facili ascolti che si fa egli stesso notizia sfruttando realtà anche difficili come pretesto. Un video delle botte caricato su Instagram ha contribuito ad aizzare la canea social.

Chef Rubio: “Poche te n’hanno date”

Alla seconda categoria appartiene Chef Rubio, personaggio tv (diciamo ex) non nuovo a un certo stile aggressivo sui social network.

“Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date”, ha scritto su Twitter.

Segue polemica sulla polemica.