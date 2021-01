Nuova fidanzata per Vittorio Cecchi Gori che pare sia innamorato di una 32enne cubana. Il noto produttore, 78 anni, avrebbe conosciuto la giovane, un’attrice cubana, 32 anni, tramite amici. La conferma è giunta da un suo amico, il medico Antonio De Luca. L’uomo ha infatti raccontato di aver passato il Capodanno a casa dell’imprenditore, dove era presente anche la 32enne.

Sembra che la ragazza possa prendere parte al prossimo film da lui prodotto. In cantiere ha il remake del celeberrimo Il sorpasso di Dino Risi con Jean Louis Trintignant e Vittorio Gassman. Il medico ha inoltre svelato come sarebbe nata la frequentazione tra lei e Cecchi Gori: “Si sono conosciuti grazie ad un’amica di Vittorio che li ha fatti conoscere qualche tempo fa. Barbara è di origine cubana, è giovanissima. Ha 32 anni“.

Vittorio Cecchi Gori e le accuse della ex moglie Rita Rusic

Stando sempre a ciò che dice De Luca, Cecchi Gori sarebbe rimasto deluso da quanto dichiarato dalla ex moglie Rita Rusic, madre dei suoi figli Mario e Vittoria. A Verissimo infatti, la Rusic ha spiegato che lei e Vittorio Cecchi Gori non si parlano da giugno, da quando lei lo ha accusato di averle “tolto tutto”: “Non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice”.

“Vi dico che Vittorio è rimasto molto male vedendo la sua ex moglie Rita Rusic che spesso in tv ha parlato male di lui, come è accaduto a Verissimo”, ha spiegato il medico, che ha aggiunto inoltre come invece Valeria Marini continua a stargli vicino: “Nei giorni delle feste di Natale è venuta a trovare Vittorio e lui è stato felicissimo di vederla. L’ho visto, credetemi, davvero emozionato”. (fonte LIBERO QUOTIDIANO)