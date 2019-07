Vittorio Collina, chi è? Instagram, Katia Fanelli e... Temptation Island

ROMA – Chi è e chi non è Vittorio Collina, colui che si è presentato a Temptation Island insieme alla vulcanica e fotonica Katia Fanelli? Punto primo: questo il link al suo profilo Instagram. Profilo Instagram dove il buon Vittorio si presenta come speaker, video maker, pilota di droni, calciatore e lavoratore nel campo del marketing. Insomma: Vittorio sa fare tante cose. O almeno così dice.

Ma andiamo con ordine. Nato il 14 febbraio del 1988, Vittorio dopo le superiori si è iscritto a Economia. Molto bravo con le lingue, parla fluentemente italiano, inglese, francese e russo. O almeno così dicono.

Vittorio, come si vede sul suo profilo Instagram, gioca a calcio, presenta eventi ed è un vocalist molto apprezzato a Rimini. Dimenticavamo: Vittorio è alto 185 cm.

E poi… e poi c’è la fotonica Katia.

Vittorio e Katia sono fidanzati, almeno sembra, da due anni e mezzo. Ma i due, e è certo, non vivono insieme.

D’altronde Katia durante la prima puntata ha spiegato bene come funzionano le cose tra i due: “Mi prendo tutte le libertà dall’inizio, perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Quindi faccio così. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi viene tutto il resto”.

E’ stato proprio il tormentato Vittorio, chissà se costretto o meno, a scrivere alla redazione del programma:

“Ho scritto io in accordo con lei – ha ammesso Vittorio – Sto con Katia da due anni e mezzo e sono innamorato. Non so se dire la stessa cosa di lei. La vedo sfuggente nei miei confronti. È molto concentrata su se stessa, io invece sono innamorato pazzo. Sono stati due anni intensi, abbiamo fatto dei viaggi, delle serate, ma entrambi da sempre abbiamo avuto una grande libertà. Lei fa le vacanze con le sue amiche, va a ballare anche da sola, torna tardi la sera ed io mi arrabbio. Lei, però, tra il serio e il faceto, mi risponde così: ‘ringrazia che sono tornata!’. Se le chiedo perché sia così distante mi dice che fa parte del suo carattere. Temptation Island mi servirebbe a capire se realmente è innamorata di me”.