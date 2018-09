ROMA – Da “Macron va a letto con la nonna da 20 anni” a “Ma che c… me ne frega degli africani”. Sono gli esilaranti fuorionda di Vittorio Feltri svelati da Striscia la Notizia. Il direttore di Libero, ospite di Statera Italia, su Rete 4, si è lasciato andare a esternazioni coloritissime suscitando l’ilarità della conduttrice Veronica Gentili che commenta stupefatta: “Ma quanto è ubriaco?”. Dallo studio il collega però precisa: “Feltri è astemio, è proprio questo il suo carattere”.

Ecco i fuorionda trasmessi da Striscia:

Feltri – Macron non ha perso la testa perché non l’ha mai avuta. Va a letto con la nonna da 20 anni, non gli darei molto credito. I flussi migratori? Non capisco perché noi italiani ci dobbiamo far carico dei problemi dell’Africa. Anche perché 10-15 anni fa gli africani non stavano meglio di oggi eppure non venivano qui a rompere i coglioni.

Veronica Gentili – Io non ce la faccio (ride), no ragazzi non potete farci questo e dai, vi rendete conto? E’ talmente ubriaco che non riesce a parlare un po’ di politica. Cioè…Dice delle cose…tipo da libro sussidiario con il delirio. Che spettacolo, che spettacolo, ragazzi. Queste sono le cose che veramente ti mettono di buon umore hai capito? Ma quanto s’è mbriacato Che s’è bevuto? Ma cosa cazzo si è bevuto? Hai visto quanto sta ‘mbriaco? Guarda, guarda, cioccatelo: tutto rosso che fuma la sigaretta. Che spettacolo, ragazzi.

Feltri – Ma che cazzo me ne frega a me degli africani, sta a casa tua e non muori in mare.