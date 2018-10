ROMA – Caterina Balivo ospitato a Vieni da me Vittorio Sgarbi. La conduttrice napoletana decide di ricevere il critico d’arte con una specie di statuina a forma di capra.

Poi la stessa Balivo rilancia sul suo profilo Twitter una gif in cui si dà da sola della “capra”, come dice sempre il critico d’arte quando si infuria. E in effetti, una volta in studio, Vittorio Sgarbi è stato accolto con questa parola tra i sorrisi della Balivo.

Nei giorni scorsi, Vittorio Sgarbi ha annunciato di voler comprare il Cervia (giù protagonista del reality “Campioni”).

“Al centro del mondo c’è la Romagna – ha detto Sgarbi in un video pubblicato sui social – e per dare un segno anche politico ho pensato che sia giusto che io acquisti, con un gruppo di miei amici, il Cervia calcio (attualmente in Promozione, ndr). Ho parlato con un gruppo arabo che possiede Qatar Aiways e che vuole investire in Italia. Mi daranno una mano”. Sgarbi poi ha scherzato: “Ho telefonato a Berlusconi e gli ho detto: ‘Tu prendi il Monza? E io il Cervia’”.