ROMA – Vittorio Sgarbi secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, è stato sorpreso “qualche domenica fa” seduto su una panchina a Villa Borghese con Serena Auteri, 43 anni. Dandolo dunque, aggiunge che “tra l’attrice napoletana e il critico d’arte è nata una bella e casta amicizia. Si sussurra anche che stiano lavorando a un nuovo progetto teatrale che li vedrà protagonisti il prossimo autunno”.

Vittorio Sgarbi e le donne

Ospite di Piero Chiambretti alla “Repubblica delle Donne”, aveva raccontato le passioni amorose coltivate negli anni. Vittorio Sgarbi in quell’occasione aveva parlato delle sue 1900 donne. “Una volta fecero una classifica speciale a riguardo e Warren Beatty risultò il più grande scopa****. In realtà il vincitore è Fidel Castro che ha avuto 35000 donne, io vorrei arrivare almeno a quota diecimila”.

Sgarbi raccontò anche un episodio divertente del suo passato: “Una volta entrai in una casa di Roma sfondando una finestra perché non vedevo questa donna da tempo. Il marito mi sparò con un fucile ma non mi colpì. Fu un’esperienza molto traumatica, ma di incidenti ne ho avuto diversi. Da ragazzo me ne sono capitati di fidanzati gelosi e ricordo che ad uno che si chiamava Cocchi dissi che io non avevo fatto niente ma era la ragazza che l’aveva voluto tradire. Io non ho mai forzato nessuna donna”.

Dal 1998 al suo fianco c’è Sabrina Colle, che commenta le passioni infrenabili del compagno. “Se dopo 22 anni stiamo qui a parlare vuol dire che i piaceri hanno superato i dispiaceri”. Sul tradimento invece: “Sono intransigente solo su quello dei sentimenti reciproci e non sul sesso, che è vitalità e gioco: Vittorio si diverta pure”. (fonte OGGI)