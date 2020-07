Sgarbi twitta sull’italiano convertito all’Isis, Chef Rubio gli risponde: “Manco oggi hai scop***?”

Scambio social tra Vittorio Sgarbi e Chef Rubio sul caso del presunto radicalizzatore islamico arrestato ieri a Milano.

Ad aprire le danze è Vittorio Sgarbi, che commenta il caso dell’italiano convertito all’Islam che affermava che il Covid è un dono di Allah.

“Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab…”.

Un tweet che non è sfuggito a Chef Rubio, che ironizza così: “Manco oggi hai sco*** eh? Non ce pensa’”.

Pronta la replica di Sgarbi: “Ti è finito il Last al limone e non sai come ammazzare il tempo, vero?”.

La lite su Silvia Romano

I due non è la prima volta che se le mandano a dire.

Già qualche mese fa, commentando la notizia del ritorno in Italia di Silvia Romano, ne era nata una faida su Twitter.

“Se mafia e terrorismo sono analoghi, e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata per concorso esterno in associazione terroristica.

O si pente o è complice dei terroristi”, aveva scritto il critico d’arte.

Chef Rubio aveva contrattaccato.

“Vittorio Sgarbi perché non pensi a portarti in giro con donne di dubbia levatura morale invece di scrivere stronzate.

Silvia fu rapita da terroristi salafiti legati ad Al Qaida che non hanno nulla a che vedere con l’Islam” chiosando con un “CAPRA”. (fonte TWITTER)