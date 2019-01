ROMA – Vladimir Luxuria è stata intervistata da un gruppo di bambini, durante la striscia di Rai 3 ‘Alla Lavagna’, in contemporanea con programmi come ‘C’è posta per Te’ e della la nuova stagione di ‘Ora o Mai Più’. La puntata era stata, nei mesi scorsi, rimandata per ben due volte.

L’artista e attivista, che si occupa di questioni Lgbt, è stata presentata come la prima persona transgender ad essere eletta in un Parlamento. “Questa lezione mi dà fiducia nel futuro e nell’umanità. Se questi ragazzi, che non vedevano me come personaggio famoso ma come persona, e mi hanno seguita e capita, sono il futuro, allora forse questo futuro ci riserverà un mondo migliore”, ha commentato l’ex parlamentare. Un bambino ha raccontato di essere rimasto colpito da un episodio raccontato dall’artista: “È stata aggredita in metropolitana da alcuni ragazzi, ma nessuno l’ha aiutata e tutti hanno voltato la testa”.

Ha poi spiegato perché ha scelto ‘Luxuria‘ come nome d’arte: “Questa parola l’ha scelta un amico per me. Io do a questo nome il significato di ‘lussureggiante’, una persona che ama la vita e vuole goderne con pienezza’”. Ha affrontato poi argomenti difficili, che hanno suscitato l’empatia dei bimbi, spiegando per esempio perché ha scelto di cambiare sesso: “Quando sono nato ero un maschietto, ma non ero contento di esserlo. Sentivo dentro di me di essere una bambina. Mi piaceva giocare con le bambole, sentire i profumi che usava mia mamma in bagno. Quando mi guardavo allo specchio avevo un’immagine dentro di me diversa da quello che ero. Ho cercato di cambiare, pensando di essere sbagliata. Ma stavo diventando un bambino molto malinconico. Allora ho deciso di confessare tutto. Qualcuno mi ha capita, qualcuno no. Ma oggi sono diventata una persona molto più equilibrata. Non si diventa così, si nasce così”.

Luxuria ha poi parlato di episodi di discriminazione, del rapporto difficile con le famiglie, che spesso lasciano da soli i propri figli, quando non accettano la loro ‘diversità’: “I miei genitori mi vogliono bene, sono i miei più grandi sostenitori, se qualcuno parla male di me si arrabbiano. Un genitore è sempre tenuto a voler bene ai propri figli. Anche durante la celebrazione del matrimonio viene esplicitato che i genitori devono seguire le inclinazioni naturali dei figli. Tanti come me non parlano per anni con i propri genitori, ed è brutto”. E nel pronunciare queste parole l’artista ha avuto un momento di commozione.

Su Twitter l’ex parlamentare ha ricevuto i complimenti da parte di tanti utenti. “La prima cosa che ho fatto stamattina è stata guardare su RaiPlay Vladimir Luxuria e la sua ‘lezione’ ancora nn capisco perché è stata mandata in altro orario…semplicemente super nell’affrontare temi così importanti con una delicatezza unica…non avevo dubbi…”. E ancora: “Ho visto ieri sera la puntata di #AllaLavagna, talmente bella per quello che ha detto Vladimi Luxuria e per come lo ha detto, che vado a rivedermela”.