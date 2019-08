ROMA – Momenti di paura per Vladimir Luxuria. Sua madre è stata ricoverata in ospedale per un probabile problema al cuore. E’ stata la stessa opinionista tv e attivista LGTB a dare la notizia sui social.

Luxuria ha postato su Instagram una foto in cui compare al fianco della madre, in un letto d’ospedale, sorridente per lo scampato pericolo. Nella didascalia a fianco spiega: “Il cuore di mia mamma resti forte: pericolo scampato, adesso è di nuovo a casa. Ne approfitto per ringraziare tutto il personale degli Ospedali Riuniti di #foggia che hanno assistito mia mamma con professionalità e umanità e mio papà per la sua vicinanza premurosa. Adesso un po’ di riposo e controlli. Adesso mi sento più tranquilla. Un saluto”.

La ex politica di Rifondazione Comunista non ha fornito dettagli sul problema di salute che ha colpito la madre, ma non ha divulgato ulteriori dettagli. Adesso però pare essere tutto risolto. Al post sono arrivati moltissimi messaggi di auguri e di pronta guarigione anche da vip come Simona Ventura, Manuela Villa e il regista e conduttore tv Pino Strabioli.

Fonte: Instagram