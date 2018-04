ROMA – “Una persona che si vanta di aver avuto tante donne dovrebbe anche dire di aver avuto altre esperienze, non c’è nulla di male nel dire che c’è stato qualche uomo. Io so che c’è stato, perché nell’ambiente si sa”.

E’ Vladimir Luxuria, a Domenica Live, a rivelare alcuni segreti del passato di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane e ora tra i concorrenti più discussi del Grande Fratello.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Dopo aver più volte dichiarato di non voler parlare dell’argomento, sentendo una vecchia intervista rilasciata a “Le Iene” dal concorrente del Grande Fratello, in cui diceva di non aver mai avuto relazioni omosessuali, Luxuria torna sui suoi passi e racconta. “Non sopporto l’ipocrisia, per quello ho deciso di parlare”.