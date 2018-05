ROMA – A Vuoi scommettere?, il programma condotto con la figlia Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker ha ricordato il compianto Fabrizio Frizzi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un omaggio commosso che è stato accolto da un lungo applauso del pubblico presente in studio.

Del resto il programma anche nel nome ricorda quello condotto in precedenza proprio da Frizzi, il suo storico Scommettiamo che.

Così subito, nella prima puntata, Michelle Hunziker ha esordito dicendo:

“Non riesco ad andare avanti prima di aver salutato un amico, una persona che è venuta a mancare. Ha fatto Scommettiamo che, io avevo bisogno di salutarlo e chiedere la sua benedizione. E’ Fabrizio Frizzi, gli voglio dare un bacio. Grazie”.

Il pubblico ha risposto con un lungo applauso con standing ovation, e l’emozione era visibile anche negli occhi degli altri ospiti in studio, Maria De Filippi, Antonino Canavacciulo e Ricky Tognazzi.

Proprio all’indomani dell’improvvisa morte di Frizzi per emorragia cerebrale, Michelle Hunziker era stata coinvolta in alcune polemiche dopo che qualcuno sui social l’aveva accusata di non aver postato messaggi o foto in ricordo dell’amato conduttore. Lei si era difesa con un post su Instagram in cui spiegava: “Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio dispiacere sui social e non è nemmeno detto che una persona non soffra perché non lo annuncia in un post”.

