ROMA – Michelle Hunziker è pronta a lanciare il suo nuovo programma Vuoi scommettere? il 17 maggio e nella prima puntata lancerà una sfida da “Codice rosso” a Silvio Berlusconi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] La conduttrice del game show di Canale 5 fa una scommessa dall’importante valore sociale con il pubblico: dare priorità assoluta alle denunce di violenza sulle donne.

Nel corso delle puntate, Michelle si reca dai quattro principali leader politici (Berlusconi, Salvini, Di Maio, Martina, incontri questi già registrati, ndr) e prova far sottoscrivere loro una lettera con la quale si impegneranno a sostenere in Parlamento la proposta di legge “Codice Rosso”.

Nel primo appuntamento tocca a Berlusconi. Nel game show, che ha come inviata Aurora Ramazzotti, sette concorrenti/scommettitori si cimentano in sfide divertenti, curiose, ai limiti del possibile. In studio anche sette personaggi famosi che, associati a un concorrente, scommettono sulla riuscita della prova. Ospiti del debutto: Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Antonino Cannavacciuolo, Alberto Tomba, Nek, Ricky Tognazzi e Pucci.

Ognuna delle 5 puntate prevede, inoltre, una prova in esterna seguita e commentata da Aurora Ramazzotti. È il pubblico in studio, a fine serata, a decretare il vincitore tra le scommesse presentate. In palio 10.000 euro in gettoni d’oro.