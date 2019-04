ROMA – Walter Nudo manda un messaggio dall’ospedale Monzino di Milano, dove è ricoverato in attesa di essere operato al cuore. L’attore e conduttore televisivo ha avuto due ischemie mentre si trovava a Los Angeles ed è stato trasferito nella struttura lombarda negli scorsi giorni.

Nella foto che ha postato su Instagram, Walter è sembrato in forma e il messaggio che accompagna l’immagine è intriso di ottimismo. Tra le righe, Walter comunica si follower del social che si opererà lunedì (15 aprile, ndr).

Ecco il messaggio integrale:

Ciao ragazzi… sto meglio!

Ho ripreso il cell solo per mettere questo post con la foto della mia faccina ancora dritta 😊 ….per tranquillizzare tutti, e poi liberarmene ancora per un altro po’! Qui non mi lasciano in pace un minuto…sono monitorato 24h/24 …neanche ad Alcatraz! A parte gli scherzi, qui ci sono solo angeli! 🙏

Mi hanno riferito dei vostri messaggi e parole in questi giorni…qualcuno mi ha dato anche per spacciato… evidentemente mi conosce poco 🤷🏻‍♂️😛…molti sono stati pieni di amore e di affetto… GRAZIE !!!!! Avete riempito il mio cuore, che ora è “in officina“, di gioia! ❤️🙏🙏🙏

Questa cosa mi ha preso di sorpresa ragazzi!!! È stato un bel dritto in faccia anzi un paio di ganci sulla testa… a sinistra precisamente 😎

La vita, e ripeto questa meravigliosa parola che a volte trascuriamo V I T A … è anche questo.

Benedico e sono grato per questo momento!!!

La vita non succede a noi, tutti pensano che la vita succede a noi… la vita succede PER NOI!

E proprio dietro a tutto ciò che la vita fa accadere PER NOI in ogni momento c’è sempre una grande OPPORTUNITA’:

possiamo o aver paura e lasciarla andare, oppure possiamo andargli incontro e abbracciare questa opportunità e imparare da essa!

Come decidiamo di vedere le cose, determina il nostro domani, …SE , ce lo da’ il domani! Ecco perché OGGI dobbiamo avere sempre più

GRATITUDINE, ALLENIAMOLA più che mai , apprezzando , CELEBRANDO ciò che abbiamo a prescindere, …potrebbe non essere molto ma, potrebbe essere molto meno! Continuando a vibrare nella gratitudine di ciò che GIÀ si ha, ci prepariamo alla gioia di ciò che si avrà! Sto recuperando velocemente e dopo un intervento al mio cuoricino che farò, se tutto va bene, lunedì uscirò da questo box e dopo un paio di giri di rodaggio, ritornerò a galoppare sulle praterie di questo meraviglioso mondo e ritornerò a lottare ancora per i miei sogni! “Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare “ … grazie mr. Mandela , mi dispiace ma noi ci vediamo un po’ più in là!

Ora vi lascio, ho promesso al prof niente cell fino a lunedì! THANK YOU ❤️YOU GUYS ROCK 🙏😘💪

(Fonte Instagram).