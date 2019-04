ROMA – Walter Nudo ha accusato un malore mentre si trovava a Los Angeles ed è stato ricoverato Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills. Ora sta facendo ritorno in Italia, esattamente Milano, per essere operato.

Su Instagram la Nudofamily, un profilo molto vicino all’attore, spiega cosa è accaduto: “Walter si trovava in un ristorante a Los Angeles per un appuntamento di lavoro, quando ha avuto un malore. E’ stato trasportato di urgenza all’ospedale più vicino a Beverly Hills. La risonanza magnetica ha riscontrato che Walter ha avuto due piccoli ‘ischemic stroke‘ due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore!”

“Con il permesso dei dottori, ha preso il primo aereo e in questo momento sta rientrando in Italia dove lo aspettano all’Ospedale Monzino di Milano per l’intervento! Walter in questi casi è più preoccupato per gli altri che per se stesso e raccomanda a tutti di stare tranquilli. Sarà la comunità della #Nudofamily a dare aggiornamenti”.

Walter Nudo ricoverato, il messaggio di Enrico Silvestrin e Giulia Salemi

Enrico Silvestrin ha partecipato con Nudo al Grande Fratello Vip. Durante la permanenza nel reality, i due hanno stretto un forte legame. Su Instagram, Silvestrin ha scritto di averlo sentito due giorni fa, con Nudo che gli aveva raccontato che il suo corpo gli aveva dato un segnale di stop.

Giulia Salemi, altra concorrente del reality show, ha usato parole tenere nei confronti di Nudo: “Ciao super Wally. Vedrai che anche questa volta dopo la pioggia ci sarà l’arcobaleno. Sei il nostro super Wally e il nostro calore, la nostra energia e preghiera ti accompagnino. La mia febbre non è paragonabile a quello che tu stai vivendo, ma tu sei un esempio di forza, di coraggio, di grinta e mi hai insegnato tanto nella casa. Mi hai insegnato che si può superare qualsiasi avversità nella vita e sono certa che supererai anche questa. Sono con te. Ti voglio un mondo di bene, Wally”.