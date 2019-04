ROMA – Walter Nudo è stato colpito da un malore improvviso a Los Angeles. L’ex vincitore del “Grande Fratello Vip”, secondo le prime notizie pubblicate in questi minuti da diversi siti, Nudo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills. Stando alle indiscrezioni, il problema sarebbe di natura cardiaca.

La notizia, ovviamente manda in apprensione i suoi fan. L’attore 48enne dovrebbe salutare gli Stati Uniti e tornare in Italia, non appena la salute glielo permetterà.

Lo scorso gennaio, Walter Nudo aveva parlato della sua castità durante un’intervista con Barbara D’Urso. “La mia astinenza? Sì, sta continuando, ormai dura da 13 mesi”, aveva confidato a Pomeriggio Cinque.

La conduttrice di Canale 5 aveva voluto fare all’ex concorrente del Gf Vip la domanda che “tutta Italia si sta facendo”. E l’attore non ha avuto reticenze a riguardo. “Non mi sono rifidanzato, sono ancora single” – aveva confermato WAlter Nudoi – “Ho 48 anni e sto bene così”. Al che Barbara D’Urso aveva colto l’occasione per “promuovere” Walter: “Ha 48 anni, è single e sa fare il caffè… Ragazzi, è perfetto!”.