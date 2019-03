ROMA – Walter Nudo, il fu re del Grande Fratello Vip, in una lunga intervista al settimanale “Chi” torna a parlare della moglie Celine Mambour. E lo fa in modo… misterioso: “Il rapporto con Celine non è ancora risolto, o forse lo è già. Il punto è: non iniziare un nuovo rapporto se prima non ti ripulisci. Non farlo se prima non capisci dove hai sbagliato”. In sintesi: non si sono ancora lasciati definitivamente. Non sono ancora tornati insieme definitivamente. Tra parentesi: solo qualche mese fa il nostro disse che si era lasciato dalla moglie da circa un anno. Quindi, amanti del gossip, qualcosa… non torna.

Walter Nudo poi conferma che da un anno e mezzo non ha un rapporto con una donna: “È da un anno e mezzo che non ho rapporti con una donna. Da ragazzo non mi sono risparmiato, adesso sono più esigente” . E poi spiega ancora: “Il rapporto con Celine è un rapporto importante. Ci vuole tempo per staccarsi”.

Fonte: Chi.