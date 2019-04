MILANO – Walter Nudo è stato operato al cuore all’ospedale Monzino di Milano dopo essere stato colpito da due ischemie a Los Angeles negli Stati Uniti. “E’ andato tutto bene”, fanno sapere dallo staff in una nota.

Il vincitore del Grande Fratello Vip si era sentito male ed era stato ricoverato in un ospedale di Beverly Hills. Poi era stato autorizzato a tornare in Italia per sottoporsi ad un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito.

Il cardiochirurgo Marco Zanobini, al termine dell’operazione ha detto: “Abbiamo eseguito tutti gli accertamenti per scoprire l’esatta causa delle ischemie. È stato necessario un piccolo intervento al cuore che si è risolto rapidamente e senza complicanze. Seguirà una breve degenza di un paio di giorni e un periodo di convalescenza durante il quale dovrà seguire un programma di recupero concordato e molto personalizzato considerate le caratteristiche del paziente. Nel giro di breve tempo tornerà al 100 per cento alla sua vita, che comprende la ripresa della totale attività sportiva esattamente come prima dell’episodio”.

L’entourage di Walter Nudo ringrazia “l’ospedale Monzino, tutto il suo staff e soprattutto il prof. Zanobini e il prof. Bartorelli per aver preso ‘a cuore’ il nostro Walter, che li chiama ‘angeli con la mascherina’. Ci teniamo in modo particolare a ringraziare tutte le persone che hanno avuto anche solo un pensiero per il nostro Walter: è stato un oceano d’amore che ci ha supportato in questo momento. Grazie! Come dice Walter: you guys rock” si legge nella nota.

Nudo ha voluto invece ringraziare i medici e chi lo ha sostenuto in questi giorni con un lungo post su Instragram. Il post è accompagnato da una foto sul letto di ospedale con le dita che fanno il segno di vittoria.

“Ciao ragazzi , fatto … l’intervento è andato bene! Ho un sacco di emozioni che in questo momento stanno attraversando il mio cuore! SONO COSÌ GRATO di aver ricevuto così tanto amore dalla mia famiglia , da vecchi amici, da nuovi amici, da persone che conoscevo appena, da persone che non ho mai incontrato…ma che non hanno esitato ad esserci con i loro pensieri e parole, a sostenermi ad accarezzare il mio cuore che in quel momento aveva bisogno di aiuto, riempiendolo a distanza, con l amore che avevano nei loro cuori !!! SONO COSI GRATO di aver vissuto un’esperienza così incredibile che mi ha dato la possibilità di conoscere e capire di più sulla vita, …di incontrare persone incredibili , dei veri eroi , sia in America che qui in Italia …che hanno studiato , fatto sacrifici, per capire e imparare tecniche, per poi dedicare la maggior parte del tempo della loro vita a migliorare e salvare la vita degli altri ! Questa volta non ho incontrato solo medici e infermieri, che hanno tutti il massimo del mio rispetto, …ma medici e infermieri che sistemano i cuori !!!”

Prosegue Walter Nudo:

“Il nostro cuore non è solo un organo, E’ L’ ORGANO…quello che ci fa sentire la vita e soprattutto l’essenza di tutto: l AMORE !!! Aggiustando la parte meccanica del cuore sono sicuro al 100 % in maniera indiretta, che questi “ angeli con la mascherina “ fanno molto di più: danno la possibilità a tutti noi pazienti, di sistemare anche la nostra vita emozionale una volta per sempre! E infine ma non ultimo , SONO COSI GRATO a Dio che mi da’ ogni giorno la possibilità di imparare qualcosa in più in questo meraviglioso viaggio che e’ la vita ! Ora scusate …ma e’ stata una giornatina particolare ….vi lascio , c’ho un po’ di sonno ! buona serata ! Love you”.

