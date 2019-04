MILANO – Sono passate solo poche settimane dal malore improvviso che lo ha colto a Los Angeles. Ma Walter Nudo è tornato in forma, come rivelano le foto pubblicate dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

Le immagini mostrano il vincitore de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip mentre passeggia in tuta, cuffie sulle orecchie e berretto in testa. L’attore sembra essersi ripreso molto bene, considerato che solo pochi giorni fa ha subito un intervento chirurgico all’ospedale Monzino di Milano per due ischemie cerebrali che lo hanno colpito a Los Angeles.

Proprio a passeggio nel capoluogo lombardo Nudo è stato immortalato dai fotografi di Chi. Pochi giorni prima lui stesso aveva pubblicato alcune foto su Instagram per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute. Adesso per lui inizia un periodo di riabilitazione, ma le premesse fanno ben sperare. (Fonte: Chi)