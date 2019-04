ROMA – Walter Nudo dopo il malore che lo ha colpito a Los Angeles è rientrato in Italia.

Al momento, informa la “Nudofamily” che segue la situazione, è ricoverato all’ospedale Monzino di Milano per fare accertamenti in attesa dell’intervento al cuore. “Walter in questo momento si trova all’ospedale Monzino nelle mani del professor Marco Zanobini. Sta facendo una serie di esami – spiega per lui la Nudofamily – per capire l’esatta causa del malore e per prepararsi all’intervento al cuore per tornare a vivere la vita al massimo come ha sempre fatto. Walter ci tiene ancora una volta a tranquillizzare e a ringraziare tutti gli amici, tutte le persone del mondo dello spettacolo e soprattutto i fan per i numerosi messaggi pieni di affetto: “Thank you, you guys rock!”.

Che cosa ha avuto? “La risonanza magnetica – spiega la “Nudofamiliy” – ha riscontrato che Walter ha avuto due piccoli ‘ischemic stroke’ due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore”.

Le parole di Roberto Alessi a ”Storie Italiane”.

A “Storie Italiane” il direttore di “Novella 2000”, Roberto Alessi, parla delle condizioni di Walter Nudo: “Vorrei subito dire che Walter non è grave. Anche lui ha precisato che vuole rassicurare gli altri, dicendo di star bene. Io spero che sia così”.

“Mi hanno riferito – spiega – che si tratta della stessa problematica che ha avuto Antonio Cassano al cuore. Una cosa che potrebbe essere addirittura congenita, un piccolo buchetto al cuore”.