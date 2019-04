ROMA – Poco prima del malore, Walter Nudo aveva girato un video in cui invitava i fan a non dimenticarsi dei momenti difficili della vita.

“Questo video – racconta lo staff di Walter Nudo pubblicando il video su Instagram – creato una settimana fa, esprime al meglio il pensiero di Walter sul modo migliore di affrontare i momenti difficili, come quello che sta vivendo ora. Walter ringrazia di cuore le persone che in questo momento sono preoccupate per lui, e vi assicura che tornerà presto a parlare con tutti voi”.

Nel filmato Walter Nudo spiega di voler mettere a disposizione di chiunque le esperienze che ha vissuto sulla propria pelle (“le volte che sono caduto le volte che mi sono rialzato”) in modo che gli altri possano trarne qualche profitto nei momenti di difficoltà: “L’altro giorno sono andato a correre per celebrare il fatto che potevo correre” spiega il vincitore del Grande Fratello Vip 3 facendo riferimento all‘incidente di cui è stato vittima a fine 2016 e che gli ha spezzato la gamba.“I dottori – racconta – dicevano che non avrei camminato come prima”. Poi qualche frase motivazionale per i suoi follower: “Qualunque periodo state passando nel passato ci sono stati momenti molto più difficili, se siete arrivati fin qui vuol dire che li avete superati quindi bravi”. E ancora: “Non guardate la vita dalla serratura ma dall’alto così vedete il dolore vostro ma anche quello degli altri“. Fonte: Instagram.