Walter Siti chi è, età, dove e quando è nato, marito, vita privata, la polemica per “Bruciare Tutto”

Chi è Walter Siti, età, dove e quando è nato, marito, vita privata, la polemica per "Bruciare Tutto".

Dove e quando è nato, età e biografia di Walter Siti

Walter Siti è nato a Modena il 20 maggio del 1947 e ha 74 anni di età. E’ uno scrittore, critico letterario e saggista italiano. Laureato all’Università di Pisa fino all’ottobre 2007 è stato professore di Letteratura italiana contemporanea all’Università dell’Aquila. Ha pubblicato due volumi di critica letteraria, Il realismo dell’avanguardia (Einaudi, 1973) e Il neorealismo nella poesia italiana (Einaudi, 1980). ha pubblicato inoltre su varie riviste italiane e straniere saggi su Montale, Penna, Pier Paolo Pasolini e sulla poesia italiana contemporanea. Ha collaborato con la Repubblica e con Domani.

A partire dagli anni Novanta ha cominciato a pubblicare anche romanzi, in cui la visione della realtà sociale spesso si sublima, e viene filtrata, da storie d’amore omosessuale. Dal novembre del 2008 tiene su La Stampa di Torino una rubrica di televisione intitolata “La finestra sul niente”. Nel 2012 è nel cast del programma di Italia 1 La Scimmia come preside. Nel 2013 vince il Premio Strega e il Premio Mondello con il romanzo Resistere non serve a niente, edito da Rizzoli.

Marito e vita privata di Walter Siti

Per quanto riguarda la sua vita privata, Walter Siti ha recentemente dichiarato in una lunga intervista a Candida Morvillo, per il Corriere della Sera, di essersi unito civilmente. “Stiamo insieme dal 2011, siamo uniti civilmente dal 2016, uso chiamarlo consorte. Non ne parlo mai, perché lui tiene la cosa segreta sia in famiglia che al lavoro. Spero che prenda coraggio, ma non insisto”, ha detto

La polemica per “Bruciare Tutto”

Nell’aprile del 2017 il libro dello scrittore ha dato luogo ad una polemica. “Bruciare Tutto” tratta lo scottante tema della pedofilia. Don Leo è il protagonista ed è un prete pedofilo che combatte una lotta di cui cerca di non far trapelare niente all’esterno: è ossessionato dal sesso ogni volta che vede un bambino. Walter Siti sostiene che uno scrittore debba poter parlare di tutto e che a volte abbia anche il dovere di farlo. “Ho pianto perché il mio compagno leggeva su Facebook insulti assurdi in cui mi davano del pedofilo e ci restava malissimo”, ha confessato Siti.