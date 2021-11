Walter Zenga chi è: dove e quando è nato, età, altezza, moglie, figli, carriera

L’allenatore Walter Zenga è l’ospite della puntata di oggi, martedì 30 novembre, de I Soliti Ignoti.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Walter Zenga

Walter Zenga è nato a Milano il 28 aprile del 1960. L’allenatore, alto 188 centimetri, ha quindi 61 anni.

Figlio dell’ex portiere del Napoli, Alfonso, Walter muove i primi passi nel Macallesi 1927 prima e poi, a undici anni, nell’Inter dove viene portato da Italo Galbiati.

La carriera di Walter Zenga

Nel 1978, a 18 anni, viene ceduto in prestito alla Salernitana in Serie C1. Una parentesi poco fortunata per Zenga. Durante una partita, dopo aver preso due gol, abbandona il campo in lacrime. Dopo altre due esperienze prima col Savona e poi con la Sambenedettese Zenga torna all’Inter nel 1982. Qui, con Trapattoni, nel 1989 vince lo scudetto dei record. Con i nerazzurri vince anche due Coppe Uefa.

Nel 1990 fa parte della truppa azzurra di Italia 90. Nel corso del torneo rimane imbattuto per 517 minuti di fila, record assoluto dei Mondiali. L’inviolabilità della sua porta si interrompe nella semifinale contro l’Argentina, in cui Zenga, a seguito di un errore in uscita, subisce una rete su colpo di testa di Claudio Caniggia. Errore che costa caro agli azzurri poi sconfitti ai rigori.

Come allenatore Zenga ha messo in bacheca diverse esperienze all’estero. Nel 2004 ha vinto un campionato romeno con la Steaua e nel 2005 un campionato serbo con la Stella Rossa. In Italia ha allenato tra le altre il Catania, il Palermo, la Samp e il Cagliari.

Moglie, figli e vita privata di Walter Zenga

Walter Zenga si è sposato tre volte: la prima con Elvira Carfagna, con la quale ha avuto il figlio Jacopo (attaccante con oltre 100 reti all’attivo in serie minori), la seconda con la conduttrice tv Roberta Termali, con cui ha avuto i figli Nicolò e Andrea (portiere con esperienze in Serie D e anche concorrente della prima edizione di Temptation Island VIP e della quinta edizione del Grande Fratello VIP) e la terza con la rumena Raluca Rebedea, da cui nel 2009 ha avuto Samira e nel 2012 Walter Jr.