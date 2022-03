Walter Zenga chi è: moglie Raluca Rebedea, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’allenatore

Chi è Walter Zenga: moglie Raluca Rebedea, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’allenatore. Zenga sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, dalle ore 16:30 su Canale 5. Alla conduzione, Silvia Toffanin.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Walter Zenga

Walter Zenga è nato a Milano il 28 aprile del 1960. L’allenatore, alto 188 centimetri per un peso forma di 78 kg, ha quindi 61 anni. E’ stato un grande portiere e ha difeso porte prestigiose come quella dell’Inter o quella della Nazionale Italiana di Calcio. Adesso lavora come allenatore.

La moglie e i figli, la vita privata di Walter Zenga

Walter Zenga si è sposato tre volte: la prima con Elvira Carfagna, con la quale ha avuto il figlio Jacopo (attaccante con oltre 100 reti all’attivo in serie minori), la seconda con la conduttrice tv Roberta Termali, con cui ha avuto i figli Nicolò e Andrea (portiere con esperienze in Serie D e anche concorrente della prima edizione di Temptation Island VIP e della quinta edizione del Grande Fratello VIP) e la terza con la rumena Raluca Rebedea, da cui nel 2009 ha avuto Samira e nel 2012 Walter Jr.

La carriera di Walter Zenga

Come portiere, è stato una leggenda del calcio italiano. Ha giocato con club importanti come Sampdoria e Inter e ha messo insieme quasi 700 partite tra i professionisti. Con l’Inter ha vinto uno scudetto, una supercoppa e due coppa uefa. Con la Nazionale ha giocato 58 partite conquistando la medaglia di bronzo ai Mondiali del 1990 (quelli delle notti magiche). Come allenatore, ha guidato sia squadre italiane che straniere. Ha allenato in Serie A con Catania, Sampdoria, Palermo, Crotone e Cagliari.