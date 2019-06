ROMA – Jacopo Zenga è il primogenito di Walter Zenga. Il giovane, nelle scorse ore si è sposato con Clara Milazzo dopo quasi due anni d’amore. Alle nozze era presente anche l’ex portierone di Inter e Nazionale: i due non si parlano da molti anni ed ora, in occasione di queste nozze, si sono riavvicinati. Il padre era infatti presente nella chiesa di Santa Maria la Nova alla Cala in cui si è svolta la cerimonia.

Jacopo ha 32 anni ed ha seguito le orme paterne diventando un calciatore professionista che gioca nel Sondrio in serie D. Lei invece di anni ne ha 33 ed è originaria di Palermo, pur vivendo e lavorando a Milano.

“La nostra storia è iniziata durante il percorso calcistico di Jacopo al Sondrio. Per il nuovo anno è in attesa di nuova sistemazione in un’altra società” ha raccontato la sposa a Palermo Today. I due sono innamoratissimi. La prova arriva da quello che si sono tatuati. A raccontarlo è sempre Clara: “Jacopo ha un tatuaggio sul polso sinistro con la scritta ‘Claire’ e io ho la firma di Jacopo tatuata sul piede destro”.

Come mostra una foto postata su Instagram, Jacopo ha voluto accanto a sé i fratelli Andrea e Nicolò, nati dal secondo matrimonio dell’ex portiere. Oltre ai fratelli, alla cerimonia ha partecipato anche il padre Walter. Come raccontato dallo stesso 32enne durante la partecipazione a Temptation Island Vip, i due non si parlano da 12 anni e nelle foto non compaiono mai l’uno accanto all’altro. Chi ha assistito alla cerimonia racconta che non si sono avvicinati nemmeno allo scambio della pace durante la messa. Senz’altro però, questo evento è stata almeno un’occasione che ha permesso ai due di rivedersi.

Fonte: Io Donna