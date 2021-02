Walter Zenga e il tradimento dell’ex moglie Elvira Carfagna: il racconto a Live – Non è la D’Urso

La famiglia allargata di Walter Zenga protagonista a Live – Non è la D’Urso: Elvira Carfagna, ex moglie del portiere, che ricostruisce il tradimento di lui quando erano sposati, e Zenga che parla del difficile rapporto con i figli, concorrenti del Grande Fratello Vip.

Walter Zenga e il tradimento di Elvira Carfagna

Già durante la scorsa puntata del programma Mediaset condotto da Barbara D’Urso Elvira Carfagna aveva accennato al tradimento dell’ex marito con Roberta Termali, poi diventata la seconda moglie del giocatore.

Nel corso dell’ultima puntata Barbara D’Urso ha chiesto i dettagli. “E’ successo così. Li ho trovati in camerino. Dopo dieci mesi che ci siamo lasciati è nato il loro primo figlio. Lei ha frequentato casa mia, si era presentata come un’amica. Lui era un po’ sensibile al fascino delle donne”.

Un racconto a grandi linee confermato anche da Zenga: “Per fortuna a quell’epoca non c’erano i telefonini, quindi farsi scoprire era più difficile… Sinceramente il fatto non me la ricordavo proprio così, però”.

Il rapporto di Walter Zenga con i figli

Nel corso del programma si è parlato anche del rapporto di Walter Zenga con i due figli Andrea e Nicolò. L’ex calciatore ha detto di non credere nelle famiglie allargate, ma che gli piacerebbe trovarsi un giorno seduto al tavolo con i suoi cinque figli. “Sono molto in difficoltà perché sono andato a finire in una situazione che non è piacevole. Ieri io e Nicolò ci siamo parlati per venti minuti al telefono. Farò lo stesso con Andrea quando uscirà”, ha detto Walter Zenga.

Jacopo, il figlio che Zenga ha avuto da Elvira Carfagna, ha confermato che Walter non è mai stato un cattivo padre, anche se spesso via per lavoro.