Wanda Nara Amici Vip bocciata Tiki Taka confermata

MILANO – Wanda Nara, compagna e agente di Mauro Icardi e volto femminile di “Tiki Taka“, è stata bocciata. Secondo il settimanale Chi, la moglie-agente di Icardi si era presentata come possibile conduttrice di “Amici Vip“, programma televisivo che andrà prossimamente in onda sulle reti Mediaset, ma è stata scartata dalla produzione del talent show di Maria De Filippi.

Non solo dolori ma anche gioie per Wanda Nara. La compagna dell’attaccante dell’Inter è stata confermata nel cast di Tiki Taka anche per la prossima stagione. La trasmissione televisiva condotta da Pierluigi Pardo tornerà in onda su Italia Uno domenica prossima, 25 agosto, in prima serata (ore 21.00).

Se le sue partecipazioni a Tiki Taka non sono piaciute all’Inter, sono state gradite e come dalla trasmissione televisiva di Mediaset e premiate dagli ascolti. Accanto alla compagna di Mauro Icardi, ci saranno due ex calciatori della Nazionale Italiana di Calcio, Bobo Vieri e Antonio Cassano, due personaggi che non hanno peli sulla lingua quando si tratta di parlare del gioco più amato dagli italiani.

Come detto in precedenza, Wanda Nara è stata confermata dallo staff di Tiki Taka perché la sua partecipazione dello scorso anno ha portato al programma dei picchi di ascolti, soprattutto nei giorni più “bollenti” del caso Mauro Icardi.

L’assenza dal campo non ha fatto bene all’attaccante argentino, che non è stato convocato dalla sua Nazionale per la Coppa America in Brasile, ma ha fatto benissimo a Wanda Nara che era il personaggio più atteso prima delle puntate di Tiki Taka. Tutti si sintonizzavano sul programma televisivo di Mediaset per ascoltare le ultime news su Mauro Icardi proprio dalla fonte diretta Wanda Nara.

Le esternazioni televisive, ma anche social, di Wanda Nara non sono state gradite dalla società nerazzurra e sarebbero uno dei motivi della rottura tra il club di Milano e Mauro Icardi (fonte Chi).