ROMA – Wanda Nara concorrente per un programma di Maria De Filippi? Alcune indiscrezioni la danno in trattativa per partecipare ad Amici Vip, la nuova trasmissione che andrà in onda su Mediaset nella prossima stagione televisiva. Se così fosse, si tratterebbe di una conferma per la moglie di Icardi, che quest’anno ha partecipato come opinionista a Tiki Taka.

Scrive Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport: La show girl argentina è tra le possibili partecipanti alla prossima edizione di “Amici Vip” che inizierà a settembre e la cui conduzione sarà probabilmente affidata a Michelle Hunziker. Se farà parte della nuova versione del famoso talent, rimarrà comunque sugli schermi di Mediaset indipendentemente dalla conferma o meno a “Tiki Taka”.

Wanda Nara ha incontrato i dirigenti della Juve a Ibiza?

E’ un’estate calda per Wanda, non solo dal punto di vista della preparazione della nuova stagione televisiva. L’argentina, nelle vesti di procuratore di Mauro Icardi, ha più di una gatta da pelare sulle questioni contrattuali del marito. L’Inter, per bocca del suo ad Beppe Marotta, ha fatto sapere urbi et orbi che Icardi (come Nainggolan) non rientra nei piani del nuovo tecnico Antonio Conte. Indi, Icardi è sul mercato. Indi, si cercherà di piazzarlo al miglior offerente.

Già, ma chi è interessato al centravanti argentino? Gira voce che Wanda fosse a Ibiza negli stessi giorni in cui il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, fosse nell’isola spagnola. Solo una coincidenza o i due si sono visti per parlare di un eventuale trasferimetno di Icardi in maglia bianconera? (Fonte Corriere dello Sport).