ROMA – Wanda Nara non è incinta. A dirlo è il suo avvocato, Ana Rosenfeld, legale rappresentante di Wanda Nara, che ha parlato per voce della sua assistita durante il programma mattutino Los Angeles de la Mañana, in onda sulla tv argentina. “Ho detto che non sono incinta”, sono le parole di Wanda Nara riportate dall’avvocato.

A lanciare il sospetto era stato il settimanale Chi. La moglie-agente del giocatore, secondo l’indiscrezione riportata da Chi, sarebbe più tonda rispetto al consueto e a causa del suo stato avrebbe diradato gli impegni professionali in agenda dopo la partecipazione con la figlia Isabella a un reality in Thailandia. Nelle foto pubblicate sul numero in edicola, in effetti, Wanda mostra una certa rotondità.

Ma ora è arrivata la smentita direttamente dall’avvocato di Wanda Nara. Wanda, quindi, non è incinta. Niente sesto figlio in arrivo.

Intanto i tifosi restano col fiato sospeso. Dove andrà Mauro Icardi? Resterà all’Inter? Andrà alla Roma? Al Napoli? Alla Juventus? All’estero? C’è poco da fare. Non resta che aspettare la fine di questo pazzo calciomercato per capire dove andrà l’attaccante argentino. Di certo, però, al momento, stando alle parole dell’avvocato di Wanda Nara, non c’è nessun figlio in arrivo.

Fonte: Il Giornale.