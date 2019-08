ROMA – Wanda Nara sarà probabilmente protagonista nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1. “Milly Carlucci farà di tutto per schierare lady Icardi tra i suoi concorrenti”, scrive Oggi, dando conto anche della reazione stizzita del marito. “Maurito storce il naso per gelosia, mentre Wanda freme per partecipare”.

Se le voci di gravidanza non fossero vere – infatti si parla del sesto figlio in arrivo per l’argentina – Wanda Nara potrebbe essere nel prossimo cast per l’edizione 2019/2020, con buona pace del marito. Scintille dunque tra Icardi e la moglie, toccherà ad uno dei due fare un passo indietro per evitare una crisi che non gioverebbe a nessuno.

Inoltre si va verso una sfida Rai-Mediaset per avere Wanda. Nelle ultime settimane infatti era filtrata la possibilità che potesse continuare nel ruolo di opinionista a Tiki Taka su Canale 5. “Dovrebbe essere confermata, stiamo trattando in queste ore ma dovremmo raggiungere un accordo”, hanno spiegato i vertici di Mediaset durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione. Intanto però alcune indiscrezioni, anche se blande, riportano la possibilità che Lady Icardi sia tra le partecipanti alla prossima edizione di “Amici Vip” che inizierà a settembre e la cui conduzione sarà probabilmente affidata a Michelle Hunziker. (fonte OGGI)